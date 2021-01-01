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Oppo Realme X3 SuperZoom против A74 5G

Оппо Реалми X3 SuperZoom
VS
Оппо А74 5G
Oppo Realme X3 SuperZoom
Oppo A74 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Oppo Realme X3 SuperZoom с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.5-дюймового Oppo A74 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X3 SuperZoom
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 737 и 490 баллов
Причины выбрать Oppo A74 5G
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (472 против 435 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X3 SuperZoom
vs
A74 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD LTPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 21.6 мс -
Контрастность 1756:1 -
Максимальная яркость
Realme X3 SuperZoom
435 нит
A74 5G +9%
472 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 162.9 мм
Ширина 75.8 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 202 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Арктический белый, Ледяной синий Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X3 SuperZoom +1%
84.7%
A74 5G
83.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X3 SuperZoom и Оппо А74 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2960 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 619
Частота GPU 700 МГц 650 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X3 SuperZoom +62%
2571
A74 5G
1585
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Realme X3 SuperZoom +55%
507456
A74 5G
326789

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X3 SuperZoom
14:06 ч.
A74 5G
н/д
Время просмотра видео
Realme X3 SuperZoom
15:55 ч.
A74 5G
н/д
Время разговора (3G)
Realme X3 SuperZoom
33:03 ч.
A74 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X3 SuperZoom vs Oppo A74 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 124 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 4 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X3 SuperZoom
88.2 дБ
A74 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
- Наклеенная на экран защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X3 SuperZoom более удачной покупкой.

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