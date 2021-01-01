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Oppo Realme X3 против OnePlus 7

Оппо Реалми X3
Oppo Realme X3
VS
Ванплас 7
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 июня 2020 года Oppo Realme X3 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X3
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3700 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 7
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (654 против 504 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X3
vs
OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 85.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 200 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme X3
504 нит
OnePlus 7 +30%
654 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 157.7 мм
Ширина 75.8 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 192 грамма 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme X3
84.7%
OnePlus 7 +1%
85.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X3 и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2960 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 700 МГц 585 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X3 +4%
759
OnePlus 7
730
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X3
2696
OnePlus 7 +1%
2713
AnTuTu Benchmark 8
Realme X3
456465
OnePlus 7
457826

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0 OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут) Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X3
н/д
OnePlus 7
13:45 ч.
Время просмотра видео
Realme X3
н/д
OnePlus 7
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Realme X3
н/д
OnePlus 7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X3 vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X3
н/д
OnePlus 7
86 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Oppo Realme X3, а если программное обеспечение и звук – то OnePlus 7.

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