Oppo Realme X50 Pro против Apple iPhone 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Oppo Realme X50 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme X50 Pro
- Комплектуется на 1385 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 2815 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- На 7% лучшая автономность (90 vs 84 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.34" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 12
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
- На 12% выше плотность пикселей (460 vs 409 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.44 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|92.8%
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|226 Гц
|Время отклика
|2.8 мс
|16 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74.2 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|205 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Красный
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|4 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
914
iPhone 12 +78%
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
3267
iPhone 12 +26%
4122
AnTuTu Benchmark 8
Realme X50 Pro +5%
604096
577655
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|-
|Размер системы из коробки
|29 ГБ
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|2815 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperDart Flash Charge (100% за 35 минут)
|Да (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X50 Pro +7%
13:40 ч.
12:48 ч.
Время просмотра видео
Realme X50 Pro +32%
17:20 ч.
13:04 ч.
Время разговора (3G)
Realme X50 Pro +16%
22:27 ч.
19:27 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
132
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Apple iPhone 12, а если автономность и коммуникации – то Oppo Realme X50 Pro.
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