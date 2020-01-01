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Oppo Realme X50 Pro против Huawei P40 Pro

Оппо Реалми X50 Про
Oppo Realme X50 Pro
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Oppo Realme X50 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X50 Pro
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (642 против 495 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (924 и 787 баллов)
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme X50 Pro и Huawei P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.44 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme X50 Pro +30%
642 нит
P40 Pro
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 158.2 мм
Ширина 74.2 мм 72.6 мм
Толщина 8.9 мм 9 мм
Вес 205 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Красный Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme X50 Pro
84.9%
P40 Pro +8%
91.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X50 Про и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X50 Pro +17%
924
P40 Pro
787
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X50 Pro +3%
3303
P40 Pro
3213
AnTuTu Benchmark 8
Realme X50 Pro +23%
596672
P40 Pro
487053

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 29 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:35 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperDart Flash Charge (100% за 35 минут) Да (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X50 Pro
13:40 ч.
P40 Pro +13%
15:14 ч.
Время просмотра видео
Realme X50 Pro
17:20 ч.
P40 Pro +5%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Realme X50 Pro
22:27 ч.
P40 Pro +1%
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X50 Pro vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8200 x 6100
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 24 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, камера и корпус - выбирайте Huawei P40 Pro, а если производительность и звук – то Oppo Realme X50 Pro.

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