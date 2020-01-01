Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Oppo Realme X50 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.