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Oppo Realme X50 Pro против Realme X50

Оппо Реалми X50 Про
Oppo Realme X50 Pro
VS
Оппо Реалми X50
Oppo Realme X50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Oppo Realme X50 Pro с экраном 6.44" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.57-дюймового Oppo Realme X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X50 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme X50
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme X50 Pro и Oppo Realme X50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.44 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme X50 Pro +5%
642 нит
Realme X50
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 163.8 мм
Ширина 74.2 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Красный Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme X50 Pro +1%
84.9%
Realme X50
83.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X50 Про и Оппо Реалми X50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 620
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X50 Pro +45%
924
Realme X50
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X50 Pro +66%
3303
Realme X50
1989
AnTuTu Benchmark 8
Realme X50 Pro +117%
596672
Realme X50
275465

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 29 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperDart Flash Charge (100% за 35 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X50 Pro
13:40 ч.
Realme X50
н/д
Время просмотра видео
Realme X50 Pro
17:20 ч.
Realme X50
н/д
Время разговора (3G)
Realme X50 Pro
22:27 ч.
Realme X50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X50 Pro vs Oppo Realme X50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 24

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X50 Pro более удачной покупкой.

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