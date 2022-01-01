Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 мая 2021 года Oppo Realme X7 Max с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.