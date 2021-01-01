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Oppo Realme X7 Max против X50 Pro

Оппо Реалми X7 Max
VS
Оппо Реалми X50 Про
Oppo Realme X7 Max
Oppo Realme X50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 мая 2021 года Oppo Realme X7 Max с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.44-дюймового Oppo Realme X50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X7 Max
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (982 против 627 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Realme X50 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X7 Max
vs
Realme X50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Dragontrail Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 92.8%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 2.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme X7 Max +57%
982 нит
Realme X50 Pro
627 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 159 мм
Ширина 73.3 мм 74.2 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 179 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Аврора Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme X7 Max +1%
85.9%
Realme X50 Pro
84.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X7 Max и Оппо Реалми X50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 650
Частота GPU 850 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 29 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Да, SuperDart Flash Charge (100% за 35 минут)
Время полной зарядки - 0:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X7 Max
н/д
Realme X50 Pro
13:40 ч.
Время просмотра видео
Realme X7 Max
н/д
Realme X50 Pro
17:20 ч.
Время разговора (3G)
Realme X7 Max
н/д
Realme X50 Pro
22:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X7 Max vs Oppo Realme X50 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X7 Max
н/д
Realme X50 Pro
87.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Oppo Realme X7 Max, а если камера – то Oppo Realme X50 Pro.

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