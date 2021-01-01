Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2020 года Oppo Realme X7 Pro с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 1000 Plus, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.