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Oppo Realme X7 против A53s 5G

Оппо Реалми X7
VS
Оппо А53s 5G
Oppo Realme X7
Oppo A53s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2020 года Oppo Realme X7 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.52-дюймового Oppo A53s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X7
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 269 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 65 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo A53s 5G
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X7
vs
A53s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 82.7%
Максимальная яркость
Realme X7
н/д
A53s 5G
472 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 164 мм
Ширина 74.4 мм 75.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 175 граммов 189.6 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Радужный Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X7
82.6%
A53s 5G
82.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X7 и Оппо А53s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X7 +8%
570
A53s 5G
526
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X7
1693
A53s 5G
1700
AnTuTu Benchmark 8
Realme X7 +11%
326342
A53s 5G
294451

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X7 vs Oppo A53s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3456 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.7" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Oppo Realme X7, а если программное обеспечение и звук – то Oppo A53s 5G.

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