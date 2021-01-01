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Oppo Realme X7 против Realme 7 5G

Оппо Реалми X7
Oppo Realme X7
VS
Оппо Реалми 7 5G
Oppo Realme 7 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2020 года Oppo Realme X7 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X7
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme 7 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X7
vs
Realme 7 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 82.6% 83.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
Время отклика - 18 мс
Контрастность - 710:1
Максимальная яркость
Realme X7
н/д
Realme 7 5G
567 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.9 мм 162.2 мм
Ширина 74.4 мм 75.1 мм
Толщина 8.1 мм 9.1 мм
Вес 175 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Радужный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X7
82.6%
Realme 7 5G +1%
83.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X7 и Оппо Реалми 7 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G MediaTek Dimensity 800U
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X7
570
Realme 7 5G +3%
588
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X7
1693
Realme 7 5G +5%
1774
AnTuTu Benchmark 8
Realme X7 +3%
321664
Realme 7 5G
312498

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (100% за 35 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:06 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X7
н/д
Realme 7 5G
18:57 ч.
Время просмотра видео
Realme X7
н/д
Realme 7 5G
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Realme X7
н/д
Realme 7 5G
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X7 vs Oppo Realme 7 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.7" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X7
н/д
Realme 7 5G
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 7 5G. У него лучшие дисплей, автономность и звук.

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