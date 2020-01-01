Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Oppo Realme XT с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.