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Oppo Realme XT против OnePlus Nord CE 5G

Оппо Реалми ХТ
VS
Ванплас Норд CE 5G
Oppo Realme XT
OnePlus Nord CE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Oppo Realme XT с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme XT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать OnePlus Nord CE 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 17% лучшая автономность (117 vs 100 часов)
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (598 против 439 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme XT
vs
Nord CE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 91.6%
ШИМ (PWM) 242 Гц 373 Гц
Время отклика 4.2 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme XT
439 нит
Nord CE 5G +36%
598 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 159.3 мм
Ширина 75.2 мм 73.5 мм
Толщина 8.6 мм 7.9 мм
Вес 183 грамма 170 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Серебристый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme XT
84.7%
Nord CE 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми ХТ и Ванплас Норд CE 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 619
Частота GPU 550 МГц 950 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme XT
404
Nord CE 5G +58%
637
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme XT
1471
Nord CE 5G +22%
1793
AnTuTu Benchmark 7
Realme XT
184170
Nord CE 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Realme XT
225839
Nord CE 5G +40%
316174
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI ColorOS 7 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 10 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (67% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme XT
13:03 ч.
Nord CE 5G +33%
17:32 ч.
Время просмотра видео
Realme XT
16:33 ч.
Nord CE 5G +41%
23:02 ч.
Время разговора (3G)
Realme XT
30:53 ч.
Nord CE 5G +5%
32:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme XT vs OnePlus Nord CE 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme XT
88 дБ
Nord CE 5G +2%
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord CE 5G более удачной покупкой.

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