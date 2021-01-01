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Oppo Realme XT против Oppo A54

Оппо Реалми ХТ
VS
Оппо А54
Oppo Realme XT
Oppo A54

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Oppo Realme XT с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme XT
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 269 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo A54
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (504 против 455 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme XT
vs
Oppo A54

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 82.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme XT
455 нит
Oppo A54 +11%
504 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 163.6 мм
Ширина 75.2 мм 75.7 мм
Толщина 8.6 мм 8.4 мм
Вес 183 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость IPX4 IPX4
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme XT +3%
84.7%
Oppo A54
82.6%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми ХТ и Оппо А54 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Mediatek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 550 МГц 680 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme XT +131%
407
Oppo A54
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme XT +49%
1501
Oppo A54
1009
AnTuTu Benchmark 9
Realme XT +153%
268376
Oppo A54
106111
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI ColorOS 7 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (30% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme XT
13:03 ч.
Oppo A54
н/д
Время просмотра видео
Realme XT
16:33 ч.
Oppo A54
н/д
Время разговора (3G)
Realme XT
30:53 ч.
Oppo A54
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme XT vs Oppo A54
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme XT
88 дБ
Oppo A54
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme XT более удачной покупкой.

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