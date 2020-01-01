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Oppo Realme XT против Realme X50

Оппо Реалми ХТ
Oppo Realme XT
VS
Оппо Реалми X50
Oppo Realme X50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Oppo Realme XT с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.57-дюймового Oppo Realme X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme XT
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Realme X50
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (611 против 447 нит)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (636 и 404 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme XT и Oppo Realme X50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme XT
447 нит
Realme X50 +37%
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.7 мм 163.8 мм
Ширина 75.2 мм 75.8 мм
Толщина 8.6 мм 8.9 мм
Вес 183 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Белый Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme XT +1%
84.7%
Realme X50
83.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми ХТ и Оппо Реалми X50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme XT
404
Realme X50 +57%
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme XT
1501
Realme X50 +33%
1989
AnTuTu Benchmark 8
Realme XT
220772
Realme X50 +25%
275465

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7 ColorOS 7
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme XT
13:03 ч.
Realme X50
н/д
Время просмотра видео
Realme XT
16:33 ч.
Realme X50
н/д
Время разговора (3G)
Realme XT
30:53 ч.
Realme X50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme XT vs Oppo Realme X50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 24

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme XT
68 дБ
Realme X50
н/д
Музыка
Realme XT
74 дБ
Realme X50
н/д
Звонок
Realme XT
89 дБ
Realme X50
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и коммуникации - выбирайте Oppo Realme X50, а если камера и звук – то Oppo Realme XT.

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