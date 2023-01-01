Главная > Сравнение смартфонов > Reno 10 Pro Plus 5G vs Pixel 7a – что лучше выбрать?

Oppo Reno 10 Pro Plus 5G против Google Pixel 7a

81 из 100
Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
VS
74 из 100
Google Pixel 7a
Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
Google Pixel 7a

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2023 года Oppo Reno 10 Pro Plus 5G с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 18W)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 315 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4385 мАч
  • Тонкие рамки – на 8.8% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 10 Pro Plus 5G
vs
Pixel 7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.74 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.6% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.4%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 10 Pro Plus 5G
н/д
Pixel 7a
1069 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 152 мм
Ширина 74 мм 72.9 мм
Толщина 8.28 мм 9 мм
Вес 194 грамма 193.5 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Фиолетовый Белый, Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 10 Pro Plus 5G +11%
90.6%
Pixel 7a
81.8%

Производительность

Тестируем Oppo Reno 10 Pro Plus 5G и Google Pixel 7a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor G2
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G710 MP7
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 10 Pro Plus 5G +15%
3656
Pixel 7a
3166
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 186320
GPU - 295964
Memory - 115569
UX - 139389
Total score - 730627
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 50.8 °C
Stability - 65%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6358
Web score - 7651
Video editing - 6395
Photo editing - 19457
Data manipulation - 10184
Writing score - 15221
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1 Stock Android

Батарея

Объем 4700 мАч 4385 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Да (20% за 36 минут)
Время полной зарядки - 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:05 ч.
Просмотр видео - 15:28 ч.
Игры - 05:16 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
Reno 10 Pro Plus 5G
н/д
Pixel 7a
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 10 Pro Plus 5G vs Google Pixel 7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 64 МП + 8 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 4032 x 3024
Апертура f/2.4 -
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 10 Pro Plus 5G
н/д
Pixel 7a
90.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 10 Pro Plus 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Reno 10 Pro Plus 5G или Reno 9 Pro
2. Reno 10 Pro Plus 5G или Reno 10 Pro 5G
3. Reno 10 Pro Plus 5G или Nokia XR21
4. Reno 10 Pro Plus 5G или Reno 10 5G
5. Reno 10 Pro Plus 5G или OnePlus 11R
6. Pixel 7a или Pixel 6 Pro
7. Pixel 7a или Galaxy S22 (Snapdragon)
8. Pixel 7a или Xperia 10 V
9. Pixel 7a или Galaxy A54 5G
10. Pixel 7a или Pixel 6
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры