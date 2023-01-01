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Oppo Reno 10 Pro 5G против OnePlus 11R

72 из 100
Oppo Reno 10 Pro 5G
VS
82 из 100
OnePlus 11R
Oppo Reno 10 Pro 5G
OnePlus 11R

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 июля 2023 года Oppo Reno 10 Pro 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.74-дюймового OnePlus 11R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 10 Pro 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать OnePlus 11R
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Стерео динамики
  • На 14% выше плотность пикселей (451 vs 394 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 80W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • На 73% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1312 и 758 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 10 Pro 5G
vs
OnePlus 11R

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 163.34 мм
Ширина 74.2 мм 74.43 мм
Толщина 7.89 мм 8.7 мм
Вес 185 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Фиолетовый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Oppo Reno 10 Pro 5G и OnePlus 11R в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2400 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 642L Adreno 730
Частота GPU 490 МГц 900 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 10 Pro 5G
758
OnePlus 11R +73%
1312
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 10 Pro 5G
2767
OnePlus 11R +52%
4207
AnTuTu Benchmark 9
Reno 10 Pro 5G
н/д
OnePlus 11R
1057096
CPU - 250084
GPU - 451685
Memory - 178158
UX - 178434
Total score - 1057096
3DMark Wild Life Performance
Stability - 62%
Graphics test - 62 FPS
Graphics score - 10505
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1 OxygenOS 13

Батарея

Объем 4600 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 11 минут) Да
Время полной зарядки 0:33 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 10 Pro 5G vs OnePlus 11R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 47 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11R более удачной покупкой.

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