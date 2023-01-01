Oppo Reno 10 5G против Motorola Edge 40 Neo
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2023 года Oppo Reno 10 5G с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 7050, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40 Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7030 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 10 5G
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Функция реверсивной зарядки
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.4)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
67
Производительность
Быстродействие приложений и системы
47
45*
Игры
Возможности в 3D-гейминге
70*
55*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
88*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
76
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|POLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|950 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|90.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.43 мм
|159.63 мм
|Ширина
|74.19 мм
|71.99 мм
|Толщина
|7.99 мм
|7.89 мм
|Вес
|185 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 7050
|MediaTek Dimensity 7030
|Макс. частота
|2600 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MP4
|Mali-G610 MP3
|Частота GPU
|800 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~686 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
716
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 10 5G +27%
2246
1766
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13.1
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (74% за 30 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:43 ч.
|-
|Веб-серфинг
|11:17 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:44 ч.
|-
|Игры
|05:48 ч.
|-
|Режим ожидания
|115 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 32 МП + 8 МП)
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|-
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.4
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и игры - выбирайте Oppo Reno 10 5G, а если автономность, корпус и звук – то Motorola Edge 40 Neo.
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