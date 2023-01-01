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Oppo Reno 10 5G против Motorola Edge 40 Neo

71 из 100
Oppo Reno 10 5G
VS
69 из 100
Motorola Edge 40 Neo
Oppo Reno 10 5G
Motorola Edge 40 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 мая 2023 года Oppo Reno 10 5G с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 7050, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40 Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7030 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 10 5G
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 10 5G
vs
Edge 40 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 90.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 10 5G
811 нит
Edge 40 Neo
н/д

Дизайн и корпус

Высота 162.43 мм 159.63 мм
Ширина 74.19 мм 71.99 мм
Толщина 7.99 мм 7.89 мм
Вес 185 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 10 5G
89.7%
Edge 40 Neo
90.1%

Производительность

Тестируем Oppo Reno 10 5G и Motorola Edge 40 Neo в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7050 MediaTek Dimensity 7030
Макс. частота 2600 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Mali-G610 MP3
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 10 5G +27%
2246
Edge 40 Neo
1766
AnTuTu Benchmark 9
Reno 10 5G
560873
Edge 40 Neo
н/д
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1 My UX

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:17 ч. -
Просмотр видео 15:44 ч. -
Игры 05:48 ч. -
Режим ожидания 115 ч. -
Общая автономность
Reno 10 5G
34:14 ч.
Edge 40 Neo
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 10 5G vs Motorola Edge 40 Neo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 32 МП + 8 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680 -
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.4
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и игры - выбирайте Oppo Reno 10 5G, а если автономность, корпус и звук – то Motorola Edge 40 Neo.

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