Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Oppo Reno 10x zoom с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.