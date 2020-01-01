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Oppo Reno 10x zoom против Realme X2

Оппо Рено 10x зум
Oppo Reno 10x zoom
VS
Оппо Реалми X2
Oppo Realme X2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Oppo Reno 10x zoom с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 10x zoom
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (720 и 556 баллов)
Причины выбрать Oppo Realme X2
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 10x zoom и Oppo Realme X2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 84.3%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 10x zoom +1%
440 нит
Realme X2
436 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162 мм 158.7 мм
Ширина 77.2 мм 75.2 мм
Толщина 9.3 мм 8.6 мм
Вес 210 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 10x zoom +3%
86.8%
Realme X2
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 10x зум и Оппо Реалми X2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 618
GPU-ядер - 2
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1766 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 10x zoom +29%
720
Realme X2
556
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 10x zoom +44%
2525
Realme X2
1750
AnTuTu Benchmark 8
Reno 10x zoom +67%
432234
Realme X2
258957

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 Realme UI
Размер системы из коробки 15.9 ГБ 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4065 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge (45% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 10x zoom +1%
14:19 ч.
Realme X2
14:08 ч.
Время просмотра видео
Reno 10x zoom
19:58 ч.
Realme X2 +8%
21:23 ч.
Время разговора (3G)
Reno 10x zoom +20%
36:24 ч.
Realme X2
30:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 10x zoom vs Oppo Realme X2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 MP + 8 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 130 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Reno 10x zoom от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6784 x 4711
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 13

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Reno 10x zoom
69 дБ
Realme X2
69.3 дБ
Музыка
Reno 10x zoom
74 дБ
Realme X2
73.7 дБ
Звонок
Reno 10x zoom
79 дБ
Realme X2 +3%
81 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (20 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Reno 10x zoom. У него лучшие производительность, корпус и звук.

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