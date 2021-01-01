Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Oppo Reno 10x zoom с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.44-дюймового Oppo Realme X50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.