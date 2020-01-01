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Oppo Reno 2 против Huawei Mate 30

Оппо Рено 2
Oppo Reno 2
VS
Хуавей Мейт 30
Huawei Mate 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Oppo Reno 2 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 2
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (556 против 511 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Reno 2
70
Mate 30
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Reno 2
55
Mate 30
86
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Reno 2
80
Mate 30
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Reno 2
75
Mate 30
84
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Reno 2
79
Mate 30
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Reno 2
70
Mate 30
82

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 2 и Huawei Mate 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.08% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 2
511 нит
Mate 30 +9%
556 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160 мм 160.8 мм
Ширина 74.3 мм 76.1 мм
Толщина 9.5 мм 8.4 мм
Вес 189 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 2
86.08%
Mate 30 +2%
87.9%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 2 и Хуавей Мейт 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU - 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 2
543
Mate 30 +43%
779
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 2
1679
Mate 30 +83%
3074
AnTuTu Benchmark 8
Reno 2
260942
Mate 30 +85%
482734

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI ColorOS 7 EMUI 10
Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 2
12:12 ч.
Mate 30
н/д
Время просмотра видео
Reno 2
20:31 ч.
Mate 30
н/д
Время разговора (3G)
Reno 2
31:51 ч.
Mate 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 2 vs Huawei Mate 30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8500 x 4700
Зум Цифровой, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4992 x 3190 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 15 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Reno 2
67.6 дБ
Mate 30
н/д
Музыка
Reno 2
71.4 дБ
Mate 30
н/д
Звонок
Reno 2
81.8 дБ
Mate 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 более удачной покупкой.

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