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Oppo Reno 2 против Huawei P30

Оппо Рено 2
Oppo Reno 2
VS
Хуавей П30
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Oppo Reno 2 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 2
  • На 23% лучшая автономность (102 vs 83 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3650 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (642 против 511 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (722 и 543 баллов)
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 2 и Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.08% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 2
511 нит
Huawei P30 +26%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160 мм 149.1 мм
Ширина 74.3 мм 71.4 мм
Толщина 9.5 мм 7.6 мм
Вес 189 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 2
86.08%
Huawei P30
85.8%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 2 и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 2
543
Huawei P30 +33%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 2
1679
Huawei P30 +53%
2568
AnTuTu Benchmark 8
Reno 2
260942
Huawei P30 +48%
385217

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 EMUI 10
Размер системы из коробки 26 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 2
12:12 ч.
Huawei P30 +12%
13:52 ч.
Время просмотра видео
Reno 2 +25%
20:31 ч.
Huawei P30
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Reno 2 +41%
31:51 ч.
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 2 vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4992 x 3190 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 15 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Reno 2
67.6 дБ
Huawei P30 +24%
83.6 дБ
Музыка
Reno 2
71.4 дБ
Huawei P30 +7%
76.6 дБ
Звонок
Reno 2
81.8 дБ
Huawei P30 +3%
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei P30, а если батарея – то Oppo Reno 2.

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