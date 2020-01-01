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Oppo Reno 2 против Find X2 Neo

Оппо Рено 2
Oppo Reno 2
VS
Оппо Find X2 Нео
Oppo Find X2 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Oppo Reno 2 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.5-дюймового Oppo Find X2 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 2
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (511 против 437 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X2 Neo
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 2 и Oppo Find X2 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.08% 88.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 2 +17%
511 нит
Find X2 Neo
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160 мм 159.4 мм
Ширина 74.3 мм 72.4 мм
Толщина 9.5 мм 7.7 мм
Вес 189 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 2
86.08%
Find X2 Neo +3%
88.4%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 2 и Оппо Find X2 Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 2
543
Find X2 Neo +6%
577
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 2 +10%
1679
Find X2 Neo
1532
AnTuTu Benchmark 8
Reno 2
260942
Find X2 Neo +16%
302548

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI ColorOS 7 ColorOS 7
Размер системы из коробки 26 ГБ 31 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 2
12:12 ч.
Find X2 Neo +17%
14:13 ч.
Время просмотра видео
Reno 2 +26%
20:31 ч.
Find X2 Neo
16:11 ч.
Время разговора (3G)
Reno 2 +7%
31:51 ч.
Find X2 Neo
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 2 vs Oppo Find X2 Neo
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2", Samsung S5K3H7 (ISOCELL CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 4992 x 3190 -
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 15 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Reno 2
67.6 дБ
Find X2 Neo
н/д
Музыка
Reno 2
71.4 дБ
Find X2 Neo
н/д
Звонок
Reno 2
81.8 дБ
Find X2 Neo
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник на 3.5 мм

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Find X2 Neo. У него лучшие дисплей, коммуникации, корпус и звук.

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