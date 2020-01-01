Oppo Reno 2 против Realme X2 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Oppo Reno 2 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.5-дюймового Oppo Realme X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 2
- На 9% лучшая автономность (102 vs 94 часов)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
- Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 41% выше максимальная яркость экрана (718 против 511 нит)
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (667 и 543 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 2 и Oppo Realme X2 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.08%
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|161 мм
|Ширина
|74.3 мм
|75.7 мм
|Толщина
|9.5 мм
|8.7 мм
|Вес
|189 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2960 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 640
|Частота GPU
|-
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Realme X2 Pro +23%
667
Geekbench 5 (многоядерный)
1679
Realme X2 Pro +46%
2456
AnTuTu Benchmark 8
260942
Realme X2 Pro +83%
476639
Список Android-смартфонов в AnTuTu (#164 и #44)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|26 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|0:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:12 ч.
Realme X2 Pro +11%
13:40 ч.
Время просмотра видео
Reno 2 +18%
20:31 ч.
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Reno 2 +16%
31:51 ч.
27:13 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#44 и #66)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|116°
|115°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP)
|4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4992 x 3190
|4640 x 3488
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|15
|13
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
67.6 дБ
Realme X2 Pro +21%
82 дБ
Музыка
71.4 дБ
Realme X2 Pro +5%
75 дБ
Звонок
81.8 дБ
Realme X2 Pro +11%
91 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.89 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.03 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X2 Pro более удачной покупкой.
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