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Oppo Reno 3 Pro против Google Pixel 4a 5G

Оппо Рено 3 Pro
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Oppo Reno 3 Pro
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2019 года Oppo Reno 3 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (683 против 544 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 3 Pro
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 96.9%
ШИМ (PWM) 328 Гц 250 Гц
Время отклика 7 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Reno 3 Pro
544 нит
Pixel 4a 5G +26%
683 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 153.9 мм
Ширина 72.4 мм 74 мм
Толщина 7.7 мм 8.2 мм
Вес 171 грамм 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Reno 3 Pro +7%
89.7%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 3 Pro и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 620
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 3 Pro +4%
604
Pixel 4a 5G
583
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 3 Pro +3%
1838
Pixel 4a 5G
1776
AnTuTu Benchmark 7
Reno 3 Pro
249163
Pixel 4a 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Reno 3 Pro +24%
327227
Pixel 4a 5G
264263
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Оболочка UI ColorOS 7 Stock Android
Размер системы из коробки 30 ГБ 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 3 Pro
14:13 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время просмотра видео
Reno 3 Pro
16:11 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время разговора (3G)
Reno 3 Pro
29:33 ч.
Pixel 4a 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 3 Pro vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 107°
Количество объективов 4 (48 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 3 Pro
85.1 дБ
Pixel 4a 5G +6%
90.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.82 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Reno 3 Pro, а если программное обеспечение – то Google Pixel 4a 5G.

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