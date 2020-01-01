Oppo Reno 3 Pro против Huawei Mate 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2019 года Oppo Reno 3 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 3 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- На 9% лучшая автономность (100 vs 92 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать Huawei Mate 20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 45% выше максимальная яркость экрана (788 против 544 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (666 и 615 баллов)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
64
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 3 Pro и Huawei Mate 20
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|381 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.4 мм
|158.2 мм
|Ширина
|72.4 мм
|77.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.3 мм
|Вес
|171 грамм
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сумеречный, Полуночный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|1 ядра по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|-
|10
|Частота GPU
|-
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
615
Mate 20 +8%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
1883
Mate 20 +21%
2272
AnTuTu Benchmark 8
333096
Mate 20 +9%
362543
Рейтинг AnTuTu 8 (#109 и #95)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|30 ГБ
|14.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:13 ч.
Mate 20 +37%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Reno 3 Pro +12%
16:11 ч.
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Reno 3 Pro +30%
29:33 ч.
22:50 ч.
Рейтинг автономности (#62 и #46)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
|3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.4
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|24
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
74 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
82 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.82 Вт/кг
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.29 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Reno 3 Pro, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Huawei Mate 20.
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