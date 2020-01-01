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Oppo Reno 3 Pro против Reno 2 Z

Оппо Рено 3 Pro
Oppo Reno 3 Pro
VS
Оппо Рено 2 Z
Oppo Reno 2 Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2019 года Oppo Reno 3 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.53-дюймового Oppo Reno 2 Z, который имеет процессор MediaTek Helio P90 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 3 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Reno 2 Z
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (605 против 545 нит)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Reno 3 Pro
vs
Reno 2 Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 328 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ~ Бесконечная -
Максимальная яркость
Reno 3 Pro
545 нит
Reno 2 Z +11%
605 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.4 мм 161.8 мм
Ширина 72.4 мм 75.8 мм
Толщина 7.7 мм 8.7 мм
Вес 171 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 3 Pro
89.7%
Reno 2 Z +2%
91.1%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 3 Pro и Оппо Рено 2 Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G MediaTek Helio P90
Архитектура 1 ядра по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475) 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 620 PowerVR GM9446
Частота GPU - 970 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 3 Pro +51%
619
Reno 2 Z
410
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 3 Pro +21%
1870
Reno 2 Z
1549
AnTuTu Benchmark 8
Reno 3 Pro +51%
333888
Reno 2 Z
220680

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 7 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 30 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:33 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 3 Pro
14:13 ч.
Reno 2 Z
н/д
Время просмотра видео
Reno 3 Pro
16:11 ч.
Reno 2 Z
н/д
Время разговора (3G)
Reno 3 Pro
29:33 ч.
Reno 2 Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 3 Pro vs Oppo Reno 2 Z
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", https://oppo.ru/reno2-z/ (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI846 (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M0 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 7

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 3 Pro
85.6 дБ
Reno 2 Z
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.82 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Защитная пленка (нанесена)
- Скрепка для извлечения SIM
- Документация
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 3 Pro более удачной покупкой.

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