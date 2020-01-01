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Oppo Reno 3 против Google Pixel 3a

Оппо Рено 3
Oppo Reno 3
VS
Гугл Пиксель 3а
Google Pixel 3a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2019 года Oppo Reno 3 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P90, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 3
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1025 мАч более емким аккумулятором – 4025 против 3000 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 3a
  • Стерео динамики
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 3 и Google Pixel 3a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 83% 75%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 3
500 нит
Pixel 3a
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.2 мм 151.3 мм
Ширина 73.3 мм 70.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 170 граммов 147 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 3 +11%
83%
Pixel 3a
75%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 3 и Гугл Пиксель 3а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P90 Qualcomm Snapdragon 670
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G77 MC7 Adreno 615
GPU-ядер 7 -
Частота GPU - 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 3 +15%
411
Pixel 3a
356
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 3 +10%
1539
Pixel 3a
1400
AnTuTu Benchmark 8
Reno 3 +72%
340158
Pixel 3a
198186

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 3 vs Google Pixel 3a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 7680 x 5760 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 24 11

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.716 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 3 более удачной покупкой.

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