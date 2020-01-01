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Oppo Reno 3 против Huawei P30 Lite

Оппо Рено 3
Oppo Reno 3
VS
Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2019 года Oppo Reno 3 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P90, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 3
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Комплектуется на 685 мАч более емким аккумулятором – 4025 против 3340 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 3 и Huawei P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 84.2%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 3
500 нит
P30 Lite
501 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.2 мм 152.9 мм
Ширина 73.3 мм 72.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.43 мм
Вес 170 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 3
83%
P30 Lite +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 3 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P90 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC7 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 7 4
Частота GPU - 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 3 +30%
411
P30 Lite
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 3 +18%
1539
P30 Lite
1309
AnTuTu Benchmark 8
Reno 3 +114%
340158
P30 Lite
159173

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 3
н/д
P30 Lite
14:45 ч.
Время просмотра видео
Reno 3
н/д
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Reno 3
н/д
P30 Lite
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 3 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 7680 x 5760 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 24 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Reno 3
н/д
P30 Lite
72.3 дБ
Музыка
Reno 3
н/д
P30 Lite
74 дБ
Звонок
Reno 3
н/д
P30 Lite
83.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.716 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 3 более удачной покупкой.

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