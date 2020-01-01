Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 декабря 2019 года Oppo Reno 3 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio P90, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.