Главная > Сравнение смартфонов > Reno 4 5G vs Reno 4 – что лучше выбрать?

Oppo Reno 4 5G против Reno 4

Оппо Рено 4 5G
VS
Оппо Рено 4
Oppo Reno 4 5G
Oppo Reno 4

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G 5G, против 6.4-дюймового Oppo Reno 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 4 5G
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Oppo Reno 4
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (816 против 612 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 4 5G
vs
Reno 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.7%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Максимальная яркость
Reno 4 5G
612 нит
Reno 4 +33%
816 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 160.3 мм
Ширина 74 мм 73.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 183 грамма 165 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Синий, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 4 5G
84.7%
Reno 4
84.7%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 4 5G и Оппо Рено 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G 5G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 618
Частота GPU 625 МГц 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 4 5G +7%
619
Reno 4
580
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 4 5G +1%
1803
Reno 4
1790
AnTuTu Benchmark 8
Reno 4 5G +20%
329234
Reno 4
273441

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2 ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4015 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Да (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 1:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 4 5G vs Oppo Reno 4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX589 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Oppo Reno 4 5G, а если камера и звук – то Oppo Reno 4.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S20 и Oppo Reno 4 5G
2. Oppo Reno 3 и Oppo Reno 4 5G
3. Oppo Reno 4 Pro и Oppo Reno 4 5G
4. Oppo Find X2 Neo и Oppo Reno 4 5G
5. Oppo Find X3 Lite и Oppo Reno 4 5G
6. Xiaomi Poco X3 NFC и Oppo Reno 4
7. Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Oppo Reno 4
8. Vivo V20 и Oppo Reno 4
9. Oppo Reno 3 Pro и Oppo Reno 4
10. Oppo Reno 5 4G и Oppo Reno 4

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях