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Oppo Reno 4 Pro против Apple iPhone 11

Оппо Рено 4 Про
Oppo Reno 4 Pro
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
  • Комплектуется на 890 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3110 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (856 против 656 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Тонкие рамки – на 9.3% выше полезная площадь экрана
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1340 и 567 баллов)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 4 Pro и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 4 Pro +30%
856 нит
iPhone 11
656 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.2 мм 150.9 мм
Ширина 73.2 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 161 грамм 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 4 Pro +12%
88.3%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 4 Про и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 4 Pro
567
iPhone 11 +136%
1340
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 4 Pro
1771
iPhone 11 +98%
3499
AnTuTu Benchmark 8
Reno 4 Pro
263674
iPhone 11 +97%
518165

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI ColorOS 7.2 -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:36 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 4 Pro
11:30 ч.
iPhone 11 +35%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Reno 4 Pro
18:48 ч.
iPhone 11
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Reno 4 Pro +57%
27:38 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 4 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Reno 4 Pro
н/д
iPhone 11
112
Качества видео
Reno 4 Pro
н/д
iPhone 11
101
Итоговая оценка камеры
Reno 4 Pro
н/д
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Reno 4 Pro
н/д
iPhone 11
71.6 дБ
Музыка
Reno 4 Pro
н/д
iPhone 11
73.3 дБ
Звонок
Reno 4 Pro
н/д
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 11, а если дисплей и камера – то Oppo Reno 4 Pro.

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