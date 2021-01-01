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Oppo Reno 4 Pro против Apple iPhone XR

Оппо Рено 4 Про
Oppo Reno 4 Pro
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 Pro с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
  • Комплектуется на 1058 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2942 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 17% лучшая автономность (91 vs 78 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Тонкие рамки – на 10.5% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1111 и 596 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 4 Pro
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 79%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.8 мс
Контрастность - 1920:1
Максимальная яркость
Reno 4 Pro +20%
835 нит
iPhone XR
697 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 150.9 мм
Ширина 72.5 мм 75.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 172 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Reno 4 Pro +13%
89.5%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 4 Про и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A12 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 4 Pro
596
iPhone XR +86%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 4 Pro
1806
iPhone XR +22%
2195
AnTuTu Benchmark 8
Reno 4 Pro
301924
iPhone XR +38%
416572

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI ColorOS 7.2 -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 4 Pro
11:16 ч.
iPhone XR +17%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Reno 4 Pro +21%
18:31 ч.
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Reno 4 Pro +62%
24:36 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 4 Pro vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 8 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Oppo Reno 4 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2316
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 4 Pro +6%
109
iPhone XR
103
Качество видео
Reno 4 Pro +5%
101
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Reno 4 Pro +7%
108
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 4 Pro
н/д
iPhone XR
86.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Reno 4 Pro, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XR.

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