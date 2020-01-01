Oppo Reno 4 Pro против Google Pixel 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 19% выше максимальная яркость экрана (843 против 707 нит)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 5
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
- Стабилизация изображения
- Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|85.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|144.7 мм
|Ширина
|73.2 мм
|70.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8 мм
|Вес
|161 грамм
|151 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
|Черный, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 620
|Частота GPU
|750 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
572
Pixel 5 +7%
611
Geekbench 5 (многоядерный)
1784
Pixel 5 +4%
1849
AnTuTu Benchmark 8
263914
Pixel 5 +25%
330652
Рейтинг смартфонов в AnTuTu (#168 и #118)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4080 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:30 ч.
Pixel 5 +10%
12:41 ч.
Время просмотра видео
Reno 4 Pro +21%
18:48 ч.
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Reno 4 Pro +7%
27:38 ч.
25:54 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|107°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
107
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|15
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если камера и звук – то Oppo Reno 4 Pro.
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