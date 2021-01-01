Oppo Reno 4 Pro против OnePlus 8T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 Pro с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.55-дюймового OnePlus 8T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать OnePlus 8T
- Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 14% лучшая автономность (104 vs 91 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 898 и 613 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
60
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
85
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|87%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|458 Гц
|Время отклика
|-
|13 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.6 мм
|160.7 мм
|Ширина
|72.5 мм
|74.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.4 мм
|Вес
|172 грамма
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
|Зеленый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 650
|Частота GPU
|750 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
613
OnePlus 8T +46%
898
Geekbench 5 (многоядерный)
1818
OnePlus 8T +74%
3162
AnTuTu Benchmark 8
308015
OnePlus 8T +91%
589251
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu (#153 и #27)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
|OxygenOS 11
|Размер системы из коробки
|-
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Да (94% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
|0:37 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:16 ч.
OnePlus 8T +18%
13:18 ч.
Время просмотра видео
Reno 4 Pro +14%
18:31 ч.
16:03 ч.
Время разговора (3G)
24:36 ч.
OnePlus 8T +25%
30:52 ч.
Рейтинг времени автономной работы смартфонов (#122 и #85)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 МП + 8 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Reno 4 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
109
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
108
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наклейки с логотипом
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8T более удачной покупкой.
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