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Oppo Reno 4 Pro против OnePlus 8T

Оппо Рено 4 Про
Oppo Reno 4 Pro
VS
Ванплас 8Т
OnePlus 8T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 Pro с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.55-дюймового OnePlus 8T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать OnePlus 8T
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 14% лучшая автономность (104 vs 91 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 898 и 613 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 4 Pro
vs
OnePlus 8T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 87%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.2%
ШИМ (PWM) - 458 Гц
Время отклика - 13 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Reno 4 Pro +5%
848 нит
OnePlus 8T
805 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 160.7 мм
Ширина 72.5 мм 74.1 мм
Толщина 7.6 мм 8.4 мм
Вес 172 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 4 Pro +3%
89.5%
OnePlus 8T
87%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 4 Про и Ванплас 8Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 650
Частота GPU 750 МГц 587 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 4 Pro
613
OnePlus 8T +46%
898
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 4 Pro
1818
OnePlus 8T +74%
3162
AnTuTu Benchmark 8
Reno 4 Pro
308015
OnePlus 8T +91%
589251

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI ColorOS 7.2 OxygenOS 11
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч. 0:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 4 Pro
11:16 ч.
OnePlus 8T +18%
13:18 ч.
Время просмотра видео
Reno 4 Pro +14%
18:31 ч.
OnePlus 8T
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Reno 4 Pro
24:36 ч.
OnePlus 8T +25%
30:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 4 Pro vs OnePlus 8T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 8 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Reno 4 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 4 Pro
н/д
OnePlus 8T
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наклейки с логотипом
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8T более удачной покупкой.

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