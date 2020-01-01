Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.