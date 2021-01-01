Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.