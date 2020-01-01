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Oppo Reno 4 против Reno 3

Оппо Рено 4
Oppo Reno 4
VS
Оппо Рено 3
Oppo Reno 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 июня 2020 года Oppo Reno 4 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.4-дюймового Oppo Reno 3, который имеет процессор MediaTek Helio P90 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 4
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (808 против 500 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (578 и 411 баллов)
Причины выбрать Oppo Reno 3
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Reno 4
76
Reno 3
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Reno 4
59
Reno 3
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Reno 4
82
Reno 3
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Reno 4
65
Reno 3
83
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Reno 4
82
Reno 3
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Reno 4
71
Reno 3
73

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno 4 и Oppo Reno 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno 4 +62%
808 нит
Reno 3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.3 мм 160.2 мм
Ширина 73.9 мм 73.3 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 165 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno 4 +2%
84.7%
Reno 3
83%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 4 и Оппо Рено 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio P90
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MC7
GPU-ядер - 7
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 4 +41%
578
Reno 3
411
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 4 +18%
1813
Reno 3
1539
AnTuTu Benchmark 8
Reno 4
265059
Reno 3 +28%
340158

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.2 ColorOS 7
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4015 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 4 vs Oppo Reno 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 44 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 7680 x 5760
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 24

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для тела - 0.716 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и коммуникации - выбирайте Oppo Reno 3, а если дисплей – то Oppo Reno 4.

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