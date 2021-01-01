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Oppo Reno 5 4G против Huawei P30 Lite

Оппо Рено 5 4G
VS
Хуавей П30 Лайт
Oppo Reno 5 4G
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 декабря 2020 года Oppo Reno 5 4G с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 5 4G
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 4310 против 3340 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (803 против 507 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Лучше лежит в руке - корпус на 660.3 мм уже
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 5 4G
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 42.8 мс
Контрастность - 820:1
Максимальная яркость
Reno 5 4G +58%
803 нит
P30 Lite
507 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 152.9 мм
Ширина 733 мм 72.7 мм
Толщина 7.7 мм 7.43 мм
Вес 171 грамм 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Reno 5 4G +1%
84.8%
P30 Lite
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 5 4G и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 5 4G +81%
571
P30 Lite
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 5 4G +38%
1818
P30 Lite
1313
AnTuTu Benchmark 8
Reno 5 4G +76%
285192
P30 Lite
161740

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 11.1 EMUI 10.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 48 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 5 4G
н/д
P30 Lite
14:45 ч.
Время просмотра видео
Reno 5 4G
н/д
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Reno 5 4G
н/д
P30 Lite
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 5 4G vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 5 4G
н/д
P30 Lite
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 5 4G более удачной покупкой.

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