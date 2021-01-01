Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Oppo Reno 5 Lite с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio P95, против 6.43-дюймового Oppo Reno 4 Lite, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.