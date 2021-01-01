Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2020 года Oppo Reno 5 Pro 5G с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 1000 Plus, против 6.43-дюймового Oppo F19 Pro, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.