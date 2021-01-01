Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 декабря 2020 года Oppo Reno 5 Pro Plus 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Oppo Reno 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.