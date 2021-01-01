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Oppo Reno 5 5G против OnePlus 7T

Оппо Рено 5 5G
Oppo Reno 5 5G
VS
Ванплас 7Т
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2020 года Oppo Reno 5 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 5 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3800 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (743 против 597 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 740 и 560 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 5 5G
vs
OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86.74%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 357 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Reno 5 5G
597 нит
OnePlus 7T +24%
743 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 160.9 мм
Ширина 73.4 мм 74.5 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 172 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Черный Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 5 5G
85.1%
OnePlus 7T +2%
86.74%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 5 5G и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2400 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 640
Частота GPU 750 МГц 627 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 5 5G
560
OnePlus 7T +32%
740
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 5 5G
1755
OnePlus 7T +58%
2767
AnTuTu Benchmark 8
Reno 5 5G
312632
OnePlus 7T +51%
473221

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 11.1 OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки - 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Время полной зарядки - 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 5 5G
н/д
OnePlus 7T
12:11 ч.
Время просмотра видео
Reno 5 5G
н/д
OnePlus 7T
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Reno 5 5G
н/д
OnePlus 7T
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 5 5G vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 5 5G
н/д
OnePlus 7T
122
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Reno 5 5G
н/д
OnePlus 7T
114

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 5 5G
н/д
OnePlus 7T
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте OnePlus 7T, а если автономность – то Oppo Reno 5 5G.

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