Oppo Reno 5 5G против Oppo A74
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2020 года Oppo Reno 5 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.43-дюймового Oppo A74, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 5 5G
- Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Oppo A74
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|84.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|160.3 мм
|Ширина
|73.4 мм
|73.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8 мм
|Вес
|172 грамма
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Черный
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 610
|Частота GPU
|750 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1804 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
|ColorOS 11.1
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4624 x 3468
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 5 5G более удачной покупкой.
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