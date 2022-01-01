Oppo Reno 5 5G против Realme 9 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2020 года Oppo Reno 5 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 5 5G
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 11% выше максимальная яркость экрана (635 против 573 нит)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- На 16% лучшая автономность (40:18 vs 34:43 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 695 и 609 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|410 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|460 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|84.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.6%
|Время отклика
|-
|30 мс
|Контрастность
|-
|1230:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|164.3 мм
|Ширина
|73.4 мм
|75.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.5 мм
|Вес
|172 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Черный
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 619
|Частота GPU
|750 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~700 Гфлопс
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
609
Realme 9 Pro +14%
695
Geekbench 5 (многоядерный)
1817
Realme 9 Pro +12%
2034
|CPU
|115025
|123927
|GPU
|107015
|100110
|Memory
|75589
|59142
|UX
|108360
|113377
|Total score
|408488
|397947
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|10 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|1688
|1211
|PCMark 3.0 score
|9153
|9593
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
|Realme UI 3.0
|Размер системы из коробки
|-
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|10:36 ч.
|14:47 ч.
|Просмотр видео
|18:09 ч.
|17:25 ч.
|Игры
|05:23 ч.
|07:46 ч.
|Режим ожидания
|113 ч.
|124 ч.
Рейтинг автономной работы (#100 и #19)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|24
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если корпус и звук – то Oppo Reno 5 5G.
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