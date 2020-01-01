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Oppo Reno 5 5G против Reno 2

Оппо Рено 5 5G
Oppo Reno 5 5G
VS
Оппо Рено 2
Oppo Reno 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2020 года Oppo Reno 5 5G с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.5-дюймового Oppo Reno 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 5 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (604 против 517 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Oppo Reno 2
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 5 5G
vs
Reno 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.3%
ШИМ (PWM) - 260 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Reno 5 5G +17%
604 нит
Reno 2
517 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.1 мм 160 мм
Ширина 73.4 мм 74.3 мм
Толщина 7.9 мм 9.5 мм
Вес 172 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Черный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 5 5G
85.1%
Reno 2 +1%
86.08%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 5 5G и Оппо Рено 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 500 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 5 5G +2%
560
Reno 2
547
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 5 5G +9%
1808
Reno 2
1659
AnTuTu Benchmark 8
Reno 5 5G +21%
314982
Reno 2
260658

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 11.1 ColorOS 7
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 5 5G
н/д
Reno 2
12:12 ч.
Время просмотра видео
Reno 5 5G
н/д
Reno 2
20:31 ч.
Время разговора (3G)
Reno 5 5G
н/д
Reno 2
31:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 5 5G vs Oppo Reno 2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 116°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 0 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4992 x 3190
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 5 5G
н/д
Reno 2
88.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.03 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 5 5G более удачной покупкой.

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