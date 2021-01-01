Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2021 года Oppo Reno 6 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900 5G, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.