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Oppo Reno 6 5G против Huawei P30 Lite

Оппо Рено 6 5G
VS
Хуавей П30 Лайт
Oppo Reno 6 5G
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2021 года Oppo Reno 6 5G с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 900 5G, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 6 5G
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 960 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3340 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 16% лучшая автономность (109 vs 94 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (641 против 507 нит)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 6 5G
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.4%
ШИМ (PWM) 90 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.4 мс 42.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 820:1
Максимальная яркость
Reno 6 5G +26%
641 нит
P30 Lite
507 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.8 мм 152.9 мм
Ширина 72.1 мм 72.7 мм
Толщина 7.6 мм 7.43 мм
Вес 182 грамма 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Аврора Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Reno 6 5G +5%
88.3%
P30 Lite
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 6 5G и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 5G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G51
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 6 5G +126%
723
P30 Lite
320
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 6 5G +68%
2171
P30 Lite
1293
AnTuTu Benchmark 9
Reno 6 5G +158%
424741
P30 Lite
164530
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 11.3 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 19 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno 6 5G +1%
14:54 ч.
P30 Lite
14:45 ч.
Время просмотра видео
Reno 6 5G +23%
16:32 ч.
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Reno 6 5G
24:40 ч.
P30 Lite +17%
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 6 5G vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 6 5G +3%
91.7 дБ
P30 Lite
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 6 5G более удачной покупкой.

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