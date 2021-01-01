Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2021 года Oppo Reno 6 Pro 5G с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.55-дюймового OnePlus 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.