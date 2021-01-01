Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2021 года Oppo Reno 6 Pro Plus 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.55-дюймового Oppo Reno 5 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1000 Plus и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.