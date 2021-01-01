Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 июля 2021 года Oppo Reno 6 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.57-дюймового Huawei Nova 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.